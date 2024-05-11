مرموش إلى الدوري الأوروبي.. فرانفكورت يتعادل مع جلادباخ
السبت، 11 مايو 2024 - 18:38
كتب : FilGoal
حصد إينتراخت فرانكفورت نقطة تعادل ثمينة من ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ بالتعادل 1-1، ما قادت زملاء عمر مرموش لضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
وشارك عمر مرموش في اللقاء أساسيا حتى النهاية.
ورفع فرانفكورت رصيده لـ 46 نقطة في المركز السادس قبل جولة على نهاية الموسم.
ولن يفقد فرانكفورت مركزه بنهاية الموسم بعدما أصبح الفارق بينه وبين فرايبورج السابع 4 نقاط، إذ تعادل فرايبورج أيضا بنتيجة 1-1 مع هايدنهايم.
وبذلك حجز مرموش مقعده الموسم المقبل في الدوري الأوروبي إذا استمر مع الفريق.
Wir nehmen einen Punkt mit nach Frankfurt ⚖️
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⏹️ 90. | #BMGSGE 1:1 | #SGE pic.twitter.com/eGU2OHls7X— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 11, 2024
وتقدم جلادباخ بالهدف الأول عن طريق روبن هاك في الدقيقة 9.
ومن سلسلة تمريرات بدأها مرموش سجل دينا إيمبمبي التعادل في الدقيقة 35 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وحاول مرموش في الشوط الثاني تهديد مرمى أصحاب الأرض لكن لم تكلل جهود بالنجاح لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.
وتتبقى مباراة أخيرة لزملاء مرموش في الموسم الجاري ستكون على أرضهم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني أمام لايبزج.
وشارك الدولي المصري في 39 مباراة الموسم الجاري مع فرانكفورت وسجل 16 هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.
ويتصدر مرموش ترتيب هدافي فريقه بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.