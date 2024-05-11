مرموش إلى الدوري الأوروبي.. فرانفكورت يتعادل مع جلادباخ

حصد إينتراخت فرانكفورت نقطة تعادل ثمينة من ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ بالتعادل 1-1، ما قادت زملاء عمر مرموش لضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وشارك عمر مرموش في اللقاء أساسيا حتى النهاية.

ورفع فرانفكورت رصيده لـ 46 نقطة في المركز السادس قبل جولة على نهاية الموسم.

ولن يفقد فرانكفورت مركزه بنهاية الموسم بعدما أصبح الفارق بينه وبين فرايبورج السابع 4 نقاط، إذ تعادل فرايبورج أيضا بنتيجة 1-1 مع هايدنهايم.

وبذلك حجز مرموش مقعده الموسم المقبل في الدوري الأوروبي إذا استمر مع الفريق.

وتقدم جلادباخ بالهدف الأول عن طريق روبن هاك في الدقيقة 9.

ومن سلسلة تمريرات بدأها مرموش سجل دينا إيمبمبي التعادل في الدقيقة 35 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وحاول مرموش في الشوط الثاني تهديد مرمى أصحاب الأرض لكن لم تكلل جهود بالنجاح لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وتتبقى مباراة أخيرة لزملاء مرموش في الموسم الجاري ستكون على أرضهم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني أمام لايبزج.

وشارك الدولي المصري في 39 مباراة الموسم الجاري مع فرانكفورت وسجل 16 هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.

ويتصدر مرموش ترتيب هدافي فريقه بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.