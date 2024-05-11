موقف المقاولون يتأزم.. الاتحاد يعود للانتصارات برأسية تونسية

تغلب الاتحاد السكندري على المقاولون العرب بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.

وسجل الهدف الوحيد المدافع التونسي سيف تقا في الدقيقة 60، بعد عرضية من كريم الديب.

وبذلك تعود نتائج المقاولون السلبية، حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات، في الجولة الماضية على حساب زد، مقابل 4 هزائم.

وخسر المقاولون أمام بيراميدز وبلدية المحلة وسموحة وأخيرا الاتحاد.

أما الاتحاد فهذا فوزه الثاني في آخر 5 مباريات، بعد الفوز على بلدية المحلة 2-1 قبل جولتين.

في تلك الفترة تعادل الاتحاد مع الإسماعيلي وخسر أمام الجونة والأهلي.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 35 نقطة من 22 مباراة في المركز الرابع.

فيما تأزم موقف المقاولون العرب برصيد 15 نقطة من 21 مباراة في المركز السابع عشر المؤدي للهبوط.

الفارق بين المقاولون وبين أقرب مراكز النجاة (بلدية المحلة الخامس عشر) 4 نقاط، والبلدية لعب مباراة أقل.