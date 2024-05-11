تشكيل بلدية المحلة - لا تغييرات في الدفاع.. وغياب هداف الدوري ضد الأهلي

يبدأ وحيد محسن في هجوم بلدية المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري أمام الأهلي لتعويض غياب حسام أشرف.

ويلتقي الفريقان على استاد غزل المحلة في تمام السابعة مساءً.

ويغيب حسام أشرف هداف الدوري برصيد 11 هدفا أمام الأهلي بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على 3 بطاقات ضد الاتحاد وطلائع الجيش وأخيرا ضد الاتحاد في اللقاء الماضي.

وأجرى أحمد عبد الرؤوف 5 تغييرات في تشكيل الفريق عن المباراة الماضية ضد الاتحاد والتي خسرها بنتيجة 2-1.

وأبقى عبد الرؤوف على حارسه ورباعي الدفاع دون أي تغييرات.

وجاء تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: هشام حافظ – نور الزمان الزموري – محمد رجب - أحمد رضا

الوسط: إينوك بنيامين – مؤمن راضي – ماجد هاني

الهجوم: أحمد عتمان - وحيد محسن – محمد أميسي

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: ماهر إبراهيم – محمد صابر – إيمانويل إيهيزو – إسلام مروزق – السيد عوض – موسى أفريم – كريم ممدوح – حسام حسن – إبراهيم شتا

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.