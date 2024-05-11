تشكيل بيراميدز - عودة رمضان أمام المصري ومروان حمدي يواجه فريقه السابق

السبت، 11 مايو 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب الطرد في مباراة البنك الأهلي.

بينما يلعب مروان حمدي ضد فريقه السابق المصري البورسعيدي، بعد رحيله عنه في يناير الماضي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - كريم حافظ - محمود صابر - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - فيستون ماييلي

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 20 مباراة.

الدوري المصري بيراميدز
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