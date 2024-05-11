حصل على إنذارين بعد مشاركته كبديل.. طرد إياد العسقلاني أمام روبن كازان

تعرض إياد العسقلاني لاعب روستوف للطرد بعد مشاركته كبديل في الجولة 28 من الدوري الروسي ضد روبن كازان.

إياد العسقلاني النادي : روستوف نا دونو روستوف نا دونو

وخسر روستوف خارج أرضه أمام روبن كازان بنتيجة 3-1، قبل جولتين على نهاية الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كازان بثنائية.

وفي الشوط الثاني شارك العسقلاني في الدقيقة 62، وبعد دقيقتين فقط تحصل على بطاقة صفراء.

في الدقيقة 65 رفع بوجدان يوسيتش من تقدم كازان لـ 3-0.

وقلص كيرييل شاشاتين الفارق لروستوف في الدقيقة 73.

وتعرض إيفان كوماروف للطرد لحصوله على إنذارين في دقيقة واحدة في الدقيقة 75.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء تحصل العسقلاني على بطاقة صفراء ثانية وطرد.

وتوقف رصيد روستوف عند 40 نقطة في المركز الثامن قبل جولتين على النهاية.

فيما ارتقى روبن كازان للمركز السادس برصيد 41 نقطة.

وسيغيب اللاعب المصري عن مواجهة الجولة المقبلة ضد بالتيكا صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير.