الحلم السكندري مستمر.. سبورتنج إلى دورة الترقي على حساب المنصورة

السبت، 11 مايو 2024 - 17:27

كتب : FilGoal

المنصورة ضد سبورتنج

حقق سبورتنج الفوز على المنصورة بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة والمؤهلة لدورة الترقي.

الوقت الأصلي كان قد انتهى بالتعادل بدون أهداف.

المباراة لم تشهد الكثير من الفرص وكان أخطرها انفراد بالمرمى في الشوط الثاني للمنصورة تصدى له الحارس.

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بذلك الفوز يكون سبورتنج قد تأهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز ليستمر حلم الفريق السكندري في إمكانية التأهل.

وانضم سبورتنج لحرس الحدود في دورة الترقي وفي انتظار فريقين من ديروط والترسانة ومنتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية.

واكتفى المنصورة بالتأهل لدوري المحترفين في الموسم المقبل على الرغم من خسارته ضد سبورتنج.

الدورة الرباعية

سيتأهل 3 فرق من القسم الثاني (ب) لمواجهة حرس الحدود في دور مجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل المتصدر للدوري الممتاز.

مواعيد المباريات

الجولة الأولى – السبت 18 مايو

الجولة الثانية – السبت 25 مايو

الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو

الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو

الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو

الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو

المنصورة سبورتنج
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