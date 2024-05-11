بقيادة مدرب منتخب مصر السابق.. مايوركا يفوز ويضمن البقاء في الدوري وهبوط غرناطة

ضمن ريال مايوركا البقاء بشكل رسمي البقاء في الدوري الإسباني بعد الانتصار على لاس بالماس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات ليجا.

ويقود المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر تدريب مايوركا.

وسجل هدف مايوركا الوحيد جيوفاني جونزاليس في الدقيقة 29.

وبذلك ضمن مايوركا التواجد في دوري الأضواء للموسم المقبل قبل 4 مباريات من نهاية البطولة.

ووصل مايوركا للنقطة 35 في المركز الـ15، وتجمد رصيد بالماس للنقطة 37 في المركز الـ14.

وبهذه النتيجة هبط غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن قادش صاحب المركز الـ18.

وبالتالي سيلاقي غرناطة منافسه ريال مدريد اليوم بين من حسم بطولة الدوري والهابط إلى الدرجة الثانية.

وهبط ألميريا برفقة غرناطة، ويتواجد الأمل لصالح قادش إذ يبتعد عن رايو فايكانو صاحب المركز الـ17 بفارق 8 نقاط وتتبقى 4 جولات بـ12 نقطة متبقية.