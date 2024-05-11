تساوت المباريات مع أرسنال.. سيتي ينقض على الصدارة باكتساح فولام

اكتسح مانشستر سيتي منافسه فولام بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف سيتي يوسكو جفارديول (2) وفيل فودين وجوليان ألفاريز

ويواصل سيتي الانتصارات في بطولة الدوري، إذ يعتبر هذا هو الفوز السابع على التوالي.

ووصل جفارديول لهدفه الخامس مع سيتي في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وصنع هدفين.

وأحرز جفاردويل عدد أهداف هو الأكثر في مسيرته في موسم واحد، إذ سجل نفس عدد الأهداف مع لايبزج في 87 مباراة خلال موسمين.

ووصل سيتي للنقطة 85 بهذا الفوز متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من 36 مباراة، مبتعدا عن أرسنال الوصيف بفارق نقطتين.

وتجمد رصيد فولام عند النقطة 44 في المركز الـ13.

وافتتح جفارديول النتيجة في الدقيقة 13 بعد تمريرة سحرية من كيفين دي بروين ويسدد من داخل منطقة الجزاء وتسكن الكرة الشباك.

غفارديول على طريقة المهاجمين يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي أمام فولهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #فولهام_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/bgpFEmziHO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024

وسدد فودين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28 تصدى لها بيرند لينو حارس مرمى فولام.

وجاء دور برناردو سيلفا في التسديد لكن هذه المرة من داخل منطقة الجزاء وتألق لينو مرة أخرى في الدقيقة 53.

وتمكن فودين من مضاعفة النتيجة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

Goal! Man City double their advantage! Phil Foden comes up with yet another huge goal! #beINPL #FULMCI pic.twitter.com/bLWEe69bKe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 11, 2024

وعزز جفارديول هدفه بآخر في الدقيقة 72 بعد لحاقة بالكرة بصعوبة عقب عرضية من برناردو.

غفارديول يضيف الهدف الثالث لمانشستر سيتي ويبصم على ثنائية في شباك فولهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #فولهام_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/BJacb8Elyf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024

وأكمل جفارديول تألقه بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل عيسى ديوب عليه وطرد، وسددها ألفاريز بنجاح.