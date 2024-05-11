تساوت المباريات مع أرسنال.. سيتي ينقض على الصدارة باكتساح فولام

السبت، 11 مايو 2024 - 16:33

كتب : FilGoal

فيل فودين

اكتسح مانشستر سيتي منافسه فولام بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف سيتي يوسكو جفارديول (2) وفيل فودين وجوليان ألفاريز

ويواصل سيتي الانتصارات في بطولة الدوري، إذ يعتبر هذا هو الفوز السابع على التوالي.

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ووصل جفارديول لهدفه الخامس مع سيتي في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وصنع هدفين.

وأحرز جفاردويل عدد أهداف هو الأكثر في مسيرته في موسم واحد، إذ سجل نفس عدد الأهداف مع لايبزج في 87 مباراة خلال موسمين.

ووصل سيتي للنقطة 85 بهذا الفوز متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من 36 مباراة، مبتعدا عن أرسنال الوصيف بفارق نقطتين.

وتجمد رصيد فولام عند النقطة 44 في المركز الـ13.

وافتتح جفارديول النتيجة في الدقيقة 13 بعد تمريرة سحرية من كيفين دي بروين ويسدد من داخل منطقة الجزاء وتسكن الكرة الشباك.

وسدد فودين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28 تصدى لها بيرند لينو حارس مرمى فولام.

وجاء دور برناردو سيلفا في التسديد لكن هذه المرة من داخل منطقة الجزاء وتألق لينو مرة أخرى في الدقيقة 53.

وتمكن فودين من مضاعفة النتيجة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

وعزز جفارديول هدفه بآخر في الدقيقة 72 بعد لحاقة بالكرة بصعوبة عقب عرضية من برناردو.

وأكمل جفارديول تألقه بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل عيسى ديوب عليه وطرد، وسددها ألفاريز بنجاح.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فولام فيل فودين يوسكو جفارديول
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