انتهت الدوري الألماني - مونشنجلادباخ (1)-(1) فرانكفورت.. مرموش للدوري الأوروبي

السبت، 11 مايو 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة 33 من الدوري الألماني.

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انتهت.. مرموش للدوري الأوروبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووووول التعادل لفرانكفورت عن طريق دينا إبيمبي.

ق9. جووووول أول لمونشنجلادباخ عن طريق روبن هاك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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