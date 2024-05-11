انتهت في الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) الاتحاد

السبت، 11 مايو 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

أحمد علاء - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد منافسه الاتحاد السكندري في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري المصري.

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ق 60: جووووول سيف تقا من رأسية قوية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: تسديدة قوية من عمر الوحش لاعب الاتحاد لكن بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

المقاولون العرب الاتحاد السكندري الدوري المصري عمار حمدي
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