مرموش أساسي في حسم التأهل للدوري الأوروبي ضد مونشنجلادباخ
السبت، 11 مايو 2024 - 15:56
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 أي قبل الأخيرة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويبدأ الدولي المصري عمر مرموش أساسيا في المباراة.
وتعتبر هذه المباراة هي الحاسمة في حسم تأهل الفريق للدوري الأوروبي الموسم المقبل.
ويتواجد فرانكفورت في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 45 نقطة، وخلفه فرايبورج بـ41 نقطة.
والمركز السابع يلعب تصفيات في بطولة دوري المؤتمر.
ولذلك فوز فرانكفورت سيؤهله دون النظر عن نتيجة فرايبورج ضد هايدنهايم، وفي حال التعادل يبقى الأمر كما هو عليه ويتأهل فرانكفورت بشكل رسمي للدوري الأوروبي.
وفي حالة خسارة فرانكفورت وفوز فرايبورج فسيتم الحسم في الجولة الأخيرة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: كيفين تراب
خط الدفاع: روبين كوخ – ويليان باتشو – توتا – جونيور دينا إبيمبي
خط الوسط: ماريو جوتزة – إلياس سخيري – فارس شعيبي – أنسجار كناوف
خط الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش