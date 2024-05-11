فرط في الفوز.. العين يخسر من يوكوهاما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
السبت، 11 مايو 2024 - 15:38
كتب : FilGoal
حقق يوكوهاما مارينوس الياباني الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
المباراة أقيمت على ملعب يوكوهاما في اليابان.
تقدم محمد عباس للعين في الدقيقة 12 بمتابعة لانطلاقة رائعة من سفيان رحيمي الذي انفرد بالمرمى وتصدى له الحارس.
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العين يزور شباك يوكوهاما مبكراً— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024
رحيمي مبدع كالعادة#دوري_ابطال_اسيا #العين #يوكوهاما pic.twitter.com/etzKQnAMls
وحاول الفريق الياباني العودة في باقي دقائق الشوط الأول ولكن خالد عيسى حارس العين تألق في أكثر من فرصة ومنع فريقه من استقبال التعادل.
وقبل نهاية الشوط الأول سجل ماتياس بالاسيو الهدف الثاني للعين ولكن الهدف ألغي لوجوده في وضعية تسلل.
وفي الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 72 نجح يوكوهاما في التعادل عن طريق أساهي أويناكا برأسية مستغلا عرضية من يان.
وفي الدقيقة 84 أضاف كوتا واتانابي الهدف الثاني للفريق الياباني بمتابعة لرأسية من ريو مياتشي.
وتقام مباراة الإياب على ملعب هزاع بن زايد يوم السبت الموافق 25 مايو.