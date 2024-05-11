فرط في الفوز.. العين يخسر من يوكوهاما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

السبت، 11 مايو 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

يوكوهاما مارينوس ضد العين

حقق يوكوهاما مارينوس الياباني الفوز على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة أقيمت على ملعب يوكوهاما في اليابان.

تقدم محمد عباس للعين في الدقيقة 12 بمتابعة لانطلاقة رائعة من سفيان رحيمي الذي انفرد بالمرمى وتصدى له الحارس.

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وحاول الفريق الياباني العودة في باقي دقائق الشوط الأول ولكن خالد عيسى حارس العين تألق في أكثر من فرصة ومنع فريقه من استقبال التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل ماتياس بالاسيو الهدف الثاني للعين ولكن الهدف ألغي لوجوده في وضعية تسلل.

وفي الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 72 نجح يوكوهاما في التعادل عن طريق أساهي أويناكا برأسية مستغلا عرضية من يان.

وفي الدقيقة 84 أضاف كوتا واتانابي الهدف الثاني للفريق الياباني بمتابعة لرأسية من ريو مياتشي.

وتقام مباراة الإياب على ملعب هزاع بن زايد يوم السبت الموافق 25 مايو.

العين دوري أبطال آسيا يوكوهاما مارينوس
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