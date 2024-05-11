التشكيل - أحمد عادل في هجوم الاتحاد.. وعمار حمدي يقود المقاولون

السبت، 11 مايو 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

عمار حمدي

أعلن طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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خط الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

خط الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – الحبيب حسن

خط الهجوم: أحمد عادل – عبد الغني محمد – بيكالي أوبامي

وعلى الجانب الآخر أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد علاء – أحمد مودي – أمير عابد – جوزيف أوشايا

خط الوسط: أحمد الشيمي – محمد مجلي – عمار حمدي

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم - عماد ميهوب

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز قبل الأخير بـ15 نقطة.

المقاولون العرب الاتحاد السكندري الدوري المصري عمار حمدي
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