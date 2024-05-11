تشكيل مانشستر سيتي – تغيير وحيد في مواجهة فولام
السبت، 11 مايو 2024 - 13:38
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وأحدث جوادريولا تغييرا واحدا فقط عن المباراة الماضية ضد ولفرهامبتون وهو بعدم البدء بكايل ووكر وفضل تواجد روبن دياز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إدرسون مورايش
خط الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – نيثان آكي – يوسكو جفارديول
خط الوسط: رودريجو – ماتيو كوفاسيتش
أمامهما: برناردو سيلفا – كيفين دي بروين – فيل فودين
خط الهجوم: إيرلينج هالاند
ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 82 نقطة من 35 مباراة.
ويأتي فولام في المركز الـ13 برصيد 44 نقطة.
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