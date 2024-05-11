تشكيل مانشستر سيتي – تغيير وحيد في مواجهة فولام

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحدث جوادريولا تغييرا واحدا فقط عن المباراة الماضية ضد ولفرهامبتون وهو بعدم البدء بكايل ووكر وفضل تواجد روبن دياز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدرسون مورايش

خط الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – نيثان آكي – يوسكو جفارديول

خط الوسط: رودريجو – ماتيو كوفاسيتش

أمامهما: برناردو سيلفا – كيفين دي بروين – فيل فودين

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 82 نقطة من 35 مباراة.

ويأتي فولام في المركز الـ13 برصيد 44 نقطة.