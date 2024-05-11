للمرة الأولى.. محمود ناصف حكما للأهلي ضد بلدية المحلة

يتولى محمود ناصف مسؤولية تحكيم مباراة بلدية المحلة ضد الأهلي.

ويستعد بلدية المحلة لمواجهة منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وللمرة الأولى يحكم ناصف للقلعة الحمراء، بينما على الجانب الآخر تعتبر هذه المباراة هي الثالثة له لبلدية المحلة.

وحكم ناصف 4 مباريات من قبل في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

وكذلك خاض مباراة في بطولة كأس الرابطة بين المصري والمقاولون العرب في دور المجموعات.

وإجمالا في جميع المباريات والبطولات أشهر ناصف 20 بطاقة صفراء ولم يطرد أي لاعب من قبل.

وخلال الـ6 مباريات احتسب ركلة جزاء واحدة وكانت في مباراة البنك الأهلي ضد الداخلية في الجولة الـ17 وانتهت بفوز الأول بهدف دون رد.

وتعتبر هذه المباراة هي الوحيدة التي فاز فيها أحد طرفيها في بطولة الدوري تحت قيادته التحكيمية.

ويحتل ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة.

بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.