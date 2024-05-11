مواعيد مباريات السبت - الأهلي ضد المحلة.. ونهائي دوري أبطال آسيا

السبت، 11 مايو 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

احتفال رضا سليم هدف الأهلي ضد الاتحاد

تنطلق اليوم مباريات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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المقاولون العرب × الاتحاد.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

بلدية المحلة × الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

المصري × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

فولام × مانشستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيفرتون × شيفيلد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

بورنموث × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ولفرهامبتون × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

وست هام × لوتون تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

توتنام × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

نوتينجهام فورست × تشيلسي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × لاس بالماس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × إشبيلية.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

غرناطة × ريال مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتلتيك بلباو × أوساسونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

نابولي × بولونيا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × كالياري.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الهلال × الحزم.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

الشباب × الأهلي.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

لايزبج × فيردر بريمن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

كولن × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

بروسيا مونشن جلادباخ × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء.

ماينز × بروسيا دورتموند.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

نهائي دوري أبطال آسيا

يوكاهوما مارينوس × العين.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الدوري الإسكتلندي

سيلتيك × رينجرز.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي مواعيد مباريات السبت دوري أبطال آسيا
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