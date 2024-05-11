NBA – ريمونتادا محتملة؟ ناجتس وبايسرز ينتصران ويقلصان الفارق مع نيكس وتيمبرولفز

السبت، 11 مايو 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

دينفر ناجتس

تمكن دينفر ناجتس من الفوز على منافسه مينيسوتا تيمبرولفز بنتيجة 117-90 في سلسلة نصف نهائي إقصائيات دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وقلص ناجتس الفارق مع تيمبرولفز في المباراة الثالثة بينهما إذ أصبحت النتيجة 2-1 في نتيجة سلسلة نصف نهائي القسم الغربي.

وتفوق جمال موراي لاعب ناجتس بالتساوي مع زميله نيكولا يوكيتش بتسجيل أكبر عدد من النقاط لناجتس بـ24 نقطة.

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وجاء مايكل بورتر جونيور في المركز الثالث في ناجتس بـ21 نقطة.

أما من جانب تيمبرولفز فقد تألق أنتوني إدواردز في تسجيل 19 نقطة لفريقه، وجاء خلفه كارل أنتوني تاونز بـ14 نقطة.

ويعتبر ناجتس هو حامل لقب الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر فاز أيضا بايسرز على نيكس بنتيجة 111-106 في نفس الدور لكن من القسم الشرقي.

وأصبحت النتيجة بعد فوز بايسرز 2-1 أيضا.

وخطف تايريس هاليبورتون لاعب بايسرز الأنظار بعد أداء رائع وتسجيله 35 نقطة.

وتساوى معه دونتي ديفينشينزو لاعب نيكس بنفس عدد النقاط.

وكذلك باسكال سياكام لاعب بايسرز سجل 26 نقطة وتساوى معه جالين برونسون لاعب نيكس.

وبالتالي سنرى في بقية السلسلة هل سيتمكن بايسرز وناجتس من عمل ريمونتادا أم سيبقى الوضع كما هو عليه الآن في تفوق نيكس وتيمبرولفز.

كرة سلة NBA ناجتس دوري رابطة كرة السلة الأمريكية يوكيتش
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