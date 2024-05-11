شريف: كنا الطرف الأفضل وخسرنا بطريقة غريبة

السبت، 11 مايو 2024 - 01:49

كتب : Filgoal Team

محمد شريف - الخليج

أبدى محمد شريف مهاجم الخليج استياءه من الخسارة المفاجئة أمام الوحدة في الجولة 31 من الدوري السعودي.

وقال شريف في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة: "خسارة مؤسفة لنا. كنا الأفضل في المباراة والكل شاهد ذلك".

وأوضح "المباراة انقلبت بشكل غريب من ركلة جزاء لنا لركلة جزاء علينا. طريقة غريبة ولكن بإذن الله سنعوض في القادم".

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وواصل "منذ بداية المباراة كنا الأفضل والأكثر خطورة. لم يكن الحظ معنا اليوم".

وأكمل شريف "نحن نطارد مركز بعينه ونعتبر كل مباراة تحديًا لنا وكل شيء يمكن أن ينقلب في لحظة".

واختتم "نسعى للفوز بالمباريات القادمة لتحقيق مركز من الأفضل في تاريخ النادي".

وخسر الخليج من ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة 31 من الدوري السعودي في مباراة شهدت عودة محمد شريف للتسجيل.

ورفع شريف رصيده التهديفي إلى 5 في الدوري السعودي مع الخليج في المركز الثالث بترتيب هدافي فريقه بعد البرتغالي فابيو مارتينيز والتوجولي خالد ناري (7 لكل لاعب).

وسجل شريف لأول مرة بعد 4 مباريات صام فيها تهديفيا، إذ سجل للمرة الأخيرة ضد الهلال في الجولة 27.

وعاد شريف للمشاركة كأساسي بعدما شارك كبديل في المباراة الماضية ضد الطائي.

وتقدم الوحدة عن طريق أوديون إيجالو في الشوط الأول بالدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أدرك شريف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية ناري.

وسجل إيجالو الهدف الثاني للوحدة والرابع عشر له هذا الموسم في الدقيقة 82 من علامة الجزاء.

الفوز جعل الوحدة يتنفس الصعداء ويقترب من البقاء للموسم المقبل في الدوري السعودي.

وارتفع رصيد الوحدة لـ 35 نقطة في المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة وحيدة يأتي الخليج في المركز الحادي عشر.

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