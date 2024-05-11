إنتر 4600.. البطل يقسو على فروسينوني بخماسية

السبت، 11 مايو 2024 - 01:05

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - إنتر

سحق إنتر مضيفه فروسينوني بنتيجة 5-0 في افتتاح الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

بطل المسابقة سجل أهدافه الـ 5 عن طريق 5 لاعبين مختلفين ورفع رصيده لـ 92 نقطة في الصدارة بفارق 21 نقطة عن ميلان.

فيما لا يزال فروسينوني على أعتاب الهبوط، إذ يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط ويحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

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ووصل إنتر للنقطة 4600 في تاريخه بالدوري الإيطالي كثاني فريق يحقق هذا العدد من النقاط بعد يوفنتوس.

وتقدم إنتر عن طريق دافيدي فراتيسي برأسية بعدما حوّل عرضية ماركوس تورام في الشباك في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني ضاعف ماركو أرناتوفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 60.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل الكندي تاجون بوكنان هدف إنتر الثالث والأول له مع الفريق منذ انتقاله في يناير الماضي.

وعزز الهداف لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع لاوتارو رصيده لـ 24 هدفا في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

وأكمل تورام الخماسية بهدف في الدقيقة 84 بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب وسجل بتسديدة ساقطة من فوق الحارس ببراعة.

وسجل تورام هدفه رقم 13 مع إنتر في الدوري.

الدوري الإيطالي إنتر ماركوس تورام
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