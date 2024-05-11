اسكواش - تأهل 25 لاعبا إلى الدور الثاني لـ بطولة العالم رجال وسيدات

تأهل 25 لاعبا ولاعبة من مصر إلى الدور الثاني من بطولة العالم للاسكواش رجال وسيدات والمقامة في مصر.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وتقام الأدوار الأولى في ملاعب نادي بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، بينما الأدوار النهائية يحتضنها متحف الحضارات.

الرجال

فاز مؤمن طارق على الإنجليزي جورج باركر بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وانتصر كريم عبد الجواد على الأمريكي تيموتي بروانهيل بنفس النتيجة.

وتفوق علي فرج لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-1 على الأمريكي تود هاريتي بعد خسارة الشوط الأول.

وفاز مازن هشام بنتيجة 3-0 على المجري فاركاس بالازس.

واختتم مصطفى عسل مباريات الدور الأول بنتيجة 3-0 أمام الإسباني بارنت خوامي.

سيدات

فازت نور الشربيني على الأمريكية جيسيكا ترينبول بنتيجة 3-1.

وفي 21 دقيقة حققت نور الطيب الفوز على الإنجليزي جرايس جيير بنتيجة 3-0.

وتفوقت نوران جوهر على الفنلندية إيميليا سيوني بنتيجة 3-0.

وانتصرت هانيا الحمامي بنتيجة 3-0 على الإنجليزية لويس تورميل.

وحققت روان العربي الفوز على تيسوينج تونج بنتيجة 3-0.

وكان متحف الحضارات قد استضاف نسخة 2022 والتي توج بلقبها الثنائي علي فرج ونور الشربيني.

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

وتوج علي فرج بلقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة.

بينما على مستوى السيدات توجت نور الشربيني باللقب في آخر خمس نسخ أقيمت.

ورفع علي فرج رصيده إلى 4 ألقاب من بطولة العالم ليتجاوز رامي عاشور ويعادل رقم عمرو شبانة كأكثر مصري تتويجا باللقب.

أما نور الشربيني فحصدت لقب بطولة العالم 7 مرات ويفصلها لقب وحيد عن معادلة إنجاز أسطورة اللعبة الماليزية نيكول دافيد.