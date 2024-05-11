جاياردو بعد الخماسية: اللاعبون المتاحون أقل من المصابين في اتحاد جدة

السبت، 11 مايو 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة تحمله مسؤولية الخسارة من الاتفاق في الجولة 31 من الدوري السعودي بخماسية دون مقابل.

وخسر حامل اللقب بنتيجة مدوية أمام جمهوره بنتيجة 5-0 وظل في المركز الخامس.

وقال جاياردو عقب الهزيمة الكبيرة في المؤتمر الصحفي: "شاركت باللاعبين المتاحين. نحن في موقف صعب وحساسٍ، والخصم كان أقوى منا، واستغل كل فرصه. أعتذر لجمهورنا".

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وأوضح "نعيش حالة إحباط كبيرة جدا. الموقف صعب على الجميع، ولن أبحث عن الأعذار. أنا المسؤول عما حدث".

وأردف "اللاعبون الموجودون في عيادة النادي أكثر ممن كانوا معنا اليوم".

وتواجد فقط 5 لاعبين على مقاعد بدلاء الاتحاد خلال اللقاء بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق.

وردا على الإبقاء على رومارينيو مقابل رحيل كورنادو قال: "لن أتحدث عن هذا الموضوع. أمور سلبية كثيرة حدثت خلال هذه الأشهر الستة".

ويغيب أحمد حجازي وكريم بنزيمة وعبد الرازق حمد الله وعبد الله المعيوف وجوتا وفابينيو عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وارتدى كانتي للمباراة الثانية على التوالي شارة قيادة الفريق في ظل غياب حجازي قائد الفريق الأول.

وأصبح الموسم الحالي هو الأسوأ دفاعيا للنمور باستقبال 48 هدفا متخطيا موسم 2013-14 الذي استقبل فيه الفريق 46 هدفا.

وللمرة الثالثة في تاريخه يخسر الاتحاد بنتيجة 5-0 في الدوري السعودي بعدما خسر من قبل ضد الهلال والنصر بنفس النتيجة.

وتوقف رصيد النمور عند 50 نقطة حيث خسر الفريق المباراة الثالثة على التوالي من 31 مباراة وظل خامسا.

فيما ارتقى الاتفاق للمركز السادس برصيد 44 نقطة.

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