أوباما: ثأر بركان؟ يحق لهم تحفيز أنفسهم بأي طريقة

السبت، 11 مايو 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

هدف يوسف أوباما في مرمى أبو سليم - الزمالك

أبدى يوسف أوباما لاعب الزمالك تحفزه لخوض ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال أوباما في تصريحات إعلامية: "نهضة بركان فريق قوي والمغرب بلد كبير يحب كرة القدم. نحن نلعب باسم نادينا الكبير في إفريقيا".

وأضاف "سنكون على قدر المسؤولية لنعود بنتيجة إيجابية ونحتفل مع جماهير الزمالك العظيمة".

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وعن تفكير نهضة بركان في الثأر قال أوباما: "كل شيء وارد في كرة القدم ومن حقهم تحفيز أنفسهم بأي أسلوب ونحترم ذلك. نحن الزمالك ونلعب باسم نادٍ كبير باللاعبين القدامى والجدد".

واختتم "في النهاية نحن نلعب باسم مصر وبإذن الله سنتمكن من إسعاد المصريين جميعا، ونتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية بلا خوف".

وكان الزمالك قد هزم نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019.

وينطلق الذهاب يوم الأحد 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام الإياب في القاهرة يوم الأحد التالي 19 مايو.

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