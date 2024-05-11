الجزيري: لدينا الخبرة لخوض نهائي الكونفدرالية.. والغيابات لن تؤثر على الفريقين

السبت، 11 مايو 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري - جوزيه جوميز

يرى سيف الجزيري لاعب الزمالك أن الغيابات لن تؤثر على أداء الفريق ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

ويحل الأبيض ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد.

وقال الجزيري عبر أون تايم سبورتس: "لدينا الخبرة لخوض هذه المباراة".

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وأضاف "نهضة بركان فريق قوي ومحترم، ونريد صنع الفارق في المغرب لتكون الأمور طيبة في الإياب".

وأتم "تأُثير الغيابات؟ من سيلعب هنا أو هناك سيقدمون كل ما لديهم".

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتقام المباراة على ملعب بلدية بركان والذي أُفتتح عام 2014، ويتسع لـ 10 آلاف مشجع.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة مساءَ بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

ويعلق على المباراة جواد بده، ومحمد فوزي

وسيلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد الموالي الموافق 19 مايو إيابا لحسم اللقب.

الحكم

يدير الكيني بيتر واويرو كاماكو المباراة ويعاونه جيلبر كيبوكيتش وستيفن إليزار.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه توم أبينجيل وديانا شيكوتيشا.

ولم يسبق لواويرو قيادة أي مباراة للزمالك من قبل بينما قاد 6 مباريات للفرق المصرية.

في المقابل أدارة واويرو مباراة واحدة من قبل لنهضة بركان كانت بعام 2020 ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك مع نهضة بركان من قبل في نهائي نسخة 2019 للكونفدرالية.

وفاز نهضة بركان أمام أنصاره بهدف لابا كودجو ذهابا، وبنفس النتيجة فاز الزمالك إيابا بهدف محمود علاء، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للأبيض.

سيف الجزيري الزمالك نهضة بركان
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