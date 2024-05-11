بملكية جزئية من فابريجاس وهنري.. كومو يعود إلى الدوري الإيطالي بعد غياب 21 عاما

السبت، 11 مايو 2024 - 00:15

كتب : إسلام أحمد

سيسك فابريجاس - كومو - الصورة من شبكة سكاي

تأهل كومو إلى الدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2002-03 بعدما حصد المركز الثاني في الدرجة الثانية بعد ختام الموسم.

وتنافس كومو مع فينتسيا على ثاني البطاقات المباشرة للدوري الإيطالي بعد تأهل بارما وتصدره للترتيب من قبل.

واستفاد كومو من خسارة فينتسيا من سبيزيا بنتيجة 2-1 ومع تعادله بنتيجة 1-1 ضد كوستنزا عاد الفريق للدوري الإيطالي حيث أصبح في رصيده 73 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد فينتسيا عند 71 نقطة في المركز الثالث.

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وسيخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن مباريات الملحق من أجل تحديد ثالث المتأهلين للدوري الإيطالي وهم: فينتسيا وكريمونيسي وكاتانزارو وباليرمو وسامبدوريا وبريشيا.

من هو نادي كومو؟

تأسس عام 1907 في مدينة كومو الإيطالية السياحية الشهيرة والتي تشتهر ببحيرة كومو الخلابة والتي تعد من أعمق البحيرات في أوروبا في أقليم لومبارديا.

استمر النادي صعودا وهبوطا في أغلب مسيرته. وتأهل للدوري الإيطالي لأول مرة في 1949-50.

Como 1907: A future Champions League team all football clubs should learn from – 21bis

وخاض منذ ذلك الوقت 14 موسما وسط الكبار آخرهم 2002-03.

وفي 2016 تعثر النادي ماليا وأجبر مُلاكه على بيعه في مزاد وحصلت أكوسوا بوني إيسيان زوجة مايكل إيسيان نجم غانا وتشيلسي السابق على أصول النادي.

واستمرت مشاكل النادي المالية، وعاد الفريق في 2019 تحت قيادة شركة دجوروم جروب الإندونيسية وحصل كل من سيسك فابريجاس وتيري هنري على أسهم أقلية في النادي.

ومنذ موسم 2018-19 تأهل الفريق من الدرجة الرابعة للثالثة ثم تأه للدرجو الثانية في موسم 2021-22 واستمر 3 مواسم قبل العودة للكبار بدءا من الموسم المقبل.

سيسك فابريجاس

اعتزل الدولي الإسباني بقميص كومو الموسم الماضي في 2023 وتولى تدريب فريق الشباب.

وتولى المهمة الفنية للفريق خلفا لمورينو لونجو في نوفمبر 2023 والفريق يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

وقاد الإسباني الفريق في 5 مباريات كمدير فني فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 1.

وبسبب مشاكل في تصاريح التدريب أعلن النادي تعيين الويلزي أوسيان روبرتس مديرا فنيا بشكل مؤقت لنهاية الموسم في حين سيصبح فابريجاس مدربا مساعدا.

وبحسب بعض التقارير فأن فابريجاس هو من يقود الفريق فنيا، ليعيد الفريق وسط الكبار مجددا بعد 21 عاما من الغياب.

وأشرف الويلزي، بمساعدة فابريجاس، على 12 فوزا في 21 مباراة.

الفريق في سوق الانتقالات للموسم الجاري أجرى صفقات عديدة أبرزها ضم ألبرتو شيري من كالياري وسيموني فيردي لاعب تورينو السابق -الذي سجل هدف التعادل والتأهل- وجابريل ستفريزا لاعب ليتشي السابق وباتريك كوتروني مهاجم ميلان السابق.

Como players Simone Verdi and Daniele Baselli

كما ضم الهداف الكاميروني جيان بيير ناسمي من يانج بويز السويسري,

الدوري الإيطالي سيسك فابريجاس كومو
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