كرة سلة - الثالثة تواليا.. الأهلي يحسم تأهله لنهائي دوري السوبر بفوز مثير على الزمالك

حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بالفوز على الزمالك في ثالث مباريات سلسلة نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف نهائي دوري السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

وفاز الأهلي بالمباراة الأولى بنتيجة 79-60، ثم فاز في اللقاء الثاني بنتيجة 76-71.

وبدأت المباراة الثالثة بتفوق الأهلي 24-21 في الربع الأول.

ولكن الربع الثاني شهد تفوق كبير للزمالك الذي تقدم في نهايته بفارق 11 نقطة، بنتيجة 49-38.

الأهلي عاد وقلب النتيجة في الربع الثالث لصالحه 61-59.

وفي الربع الأخير الذي شهد تغير النتيجة عدة مرات، حسم الأهلي المباراة بنتيجة 83-80.

وبذلك ينتظر الأهلي الفائز من الاتحاد السكندري وسبورتينج، وستبدأ سلسلتهما يوم 24 مايو.

ولعب الأهلي نصف النهائي مبكرا نظرا لارتباطه بالسفر لخوض المنافسات النهائية للدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.