محمد شريف يسجل والخليج يخسر من الوحدة بثنائية إيجالو

الجمعة، 10 مايو 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

خسر الخليج من ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة 31 من الدوري السعودي في مباراة شهدت عودة محمد شريف للتسجيل.

ورفع شريف رصيده التهديفي إلى 5 في الدوري السعودي مع الخليج في المركز الثالث بترتيب هدافي فريقه بعد البرتغالي فابيو مارتينيز والتوجولي خالد ناري (7 لكل لاعب).

وسجل شريف لأول مرة بعد 4 مباريات صام فيها تهديفيا، إذ سجل للمرة الأخيرة ضد الهلال في الجولة 27.

أخبار متعلقة:
محمد شريف: رونالدو قدوتي في كرة القدم محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء بمشاركة شريف وطارق حامد وإنذارهما.. الخليج يهزم ضمك وكيل محمد شريف يكشف حقيقة رحيله عن الخليج وسبب قلة أهدافه.. ومفاوضات الزمالك

وعاد شريف للمشاركة كأساسي بعدما شارك كبديل في المباراة الماضية ضد الطائي.

وتقدم الوحدة عن طريق أوديون إيجالو في الشوط الأول بالدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أدرك شريف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية ناري.

وسجل إيجالو الهدف الثاني للوحدة والرابع عشر له هذا الموسم في الدقيقة 82 من علامة الجزاء.

الفوز جعل الوحدة يتنفس الصعداء ويقترب من البقاء للموسم المقبل في الدوري السعودي.

وارتفع رصيد الوحدة لـ 35 نقطة في المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة وحيدة يأتي الخليج في المركز الحادي عشر.

الخليج الوحدة الدوري السعودي
نرشح لكم
جاياردو بعد الخماسية: اللاعبون المتاحون أقل من المصابين في اتحاد جدة الاتفاق يزيد أوجاع اتحاد جدة بخماسية في الدوري السعودي بروزوفيتش يعطل تتويج الهلال بهدف قاتل.. وكريستيانو رونالدو يواصل مطاردة الرقم القياسي انتهت في الدوري السعودي - الأخدود (2)-(3) النصر على رأسهم حجازي.. 5 غيابات عن مواجهة جيرارد في اتحاد جدة اتجاه للموافقة على تتويج الهلال بالدوري في ملعب المملكة أرينا الدوسري يسابق الزمن قبل الكلاسيكو ضد النصر راكيتيتش: أتمنى انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي
أخر الأخبار
إنتر 4600.. البطل يقسو على فروسينوني بخماسية 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - تأهل 25 لاعبا إلى الدور الثاني لـ بطولة العالم رجال وسيدات 11 دقيقة | رياضات أخرى
جاياردو بعد الخماسية: اللاعبون المتاحون أقل من المصابين في اتحاد جدة 23 دقيقة | سعودي في الجول
أوباما: ثأر بركان؟ يحق لهم تحفيز أنفسهم بأي طريقة 30 دقيقة | الدوري المصري
الجزيري: لدينا الخبرة لخوض نهائي الكونفدرالية.. والغيابات لن تؤثر على الفريقين 36 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حمدي: نريد تحقيق هدف الزمالك بحصد لقب الكونفدرالية 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بملكية جزئية من فابريجاس وهنري.. كومو يعود إلى الدوري الإيطالي بعد غياب 21 عاما 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 4 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب