محمد شريف يسجل والخليج يخسر من الوحدة بثنائية إيجالو
الجمعة، 10 مايو 2024 - 23:31
كتب : FilGoal
خسر الخليج من ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة 31 من الدوري السعودي في مباراة شهدت عودة محمد شريف للتسجيل.
ورفع شريف رصيده التهديفي إلى 5 في الدوري السعودي مع الخليج في المركز الثالث بترتيب هدافي فريقه بعد البرتغالي فابيو مارتينيز والتوجولي خالد ناري (7 لكل لاعب).
وسجل شريف لأول مرة بعد 4 مباريات صام فيها تهديفيا، إذ سجل للمرة الأخيرة ضد الهلال في الجولة 27.
وعاد شريف للمشاركة كأساسي بعدما شارك كبديل في المباراة الماضية ضد الطائي.
وتقدم الوحدة عن طريق أوديون إيجالو في الشوط الأول بالدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني أدرك شريف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية ناري.
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024
محمد شريف يسجل التعادل للخليج🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/K6XZkCTCp5
وسجل إيجالو الهدف الثاني للوحدة والرابع عشر له هذا الموسم في الدقيقة 82 من علامة الجزاء.
الفوز جعل الوحدة يتنفس الصعداء ويقترب من البقاء للموسم المقبل في الدوري السعودي.
وارتفع رصيد الوحدة لـ 35 نقطة في المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة وحيدة يأتي الخليج في المركز الحادي عشر.