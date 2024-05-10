الاتفاق يزيد أوجاع اتحاد جدة بخماسية في الدوري السعودي

سقط اتحاد جدة بهزيمة مدوية على ملعبه بنتيجة 5-0 أمام الاتفاق في الجولة 31 من الدوري السعودي.

ويعاني حامل لقب الموسم الماضي من سلسلة من الغيابات ضربت صفوفه حيث دخل مباراة اليوم بـ 5 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء.

ويغيب أحمد حجازي وكريم بنزيمة وعبد الرازق حمد الله وعبد الله المعيوف وجوتا وفابينيو عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وارتدى كانتي للمباراة الثانية على التوالي شارة قيادة الفريق في ظل غياب حجازي قائد الفريق الأول.

وتقدمت كتيبة ستيفن جيرارد بهدف في الدقيقة 5 من سيكو فوفانا بعد تصويبة مدوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل الفرنسي موسى ديميبلي الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 31.

وعزز الكاميروني كارل توكو إيكامبي من تقدم الاتفاق بهدف ثالث في الدقيقة 35 بعدما حوّل عرضية جيني فينالدوم في الشباك.

وأضاف الكاميروني الهدف الرابع في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف برباعية دون رد.

سجل إيكامبي الهدف الخامس في الدقيقة 55 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهاتريك.

وأصبح الموسم الحالي هو الأسوأ دفاعيا للنمور باستقبال 48 هدفا متخطيا موسم 2013-14 الذي استقبل فيه الفريق 46 هدفا.

وللمرة الثالثة في تاريخه يخسر الاتحاد بنتيجة 5-0 في الدوري السعودي بعدما خسر من قبل ضد الهلال والنصر بنفس النتيجة.

وتوقف رصيد النمور عند 50 نقطة حيث خسر الفريق المباراة الثالثة على التوالي من 31 مباراة وظل خامسا.

فيما ارتقى الاتفاق للمركز السادس برصيد 44 نقطة.