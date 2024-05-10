تعادل مبكر.. مودرن فيوتشر بلا فوز والبنك الأهلي يكسر سلسلته بنتيجة "أقل سلبية"

الجمعة، 10 مايو 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

فيوتشر

في مباراة مثيرة في بدايتها، تعادل مودرن فيوتشر مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل حمل المباراة الرابعة على التوالي لمودرن فيوتشر دون تحقيق أي فوز في الدوري، بواقع 3 تعادلات مع البنك وطلائع الجيش والداخلية، وهزيمة أمام بيراميدز.

ويرجع فوز فيوتشر الأخير في الدوري إلى 18 أبريل، حين انتصر على فاركو 2-0.

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أما البنك الأهلي فقد كسر سلسلة هزائمه المتتالية بعد 4 خسائر أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي.

وهي مباراته الخامسة على التوالي بلا فوز، منذ فوزه على الداخلية 1-0 في 4 أبريل الماضي.

تقدم كريم بامبو سريعا للبنك الأهلي في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة من محمود بسيوني.

وتعادل جوزيف نجويم لفيوتشر في الدقيقة 7، بعد تمريرة من أحمد عاطف.

وشهدت المباراة طرد سعيدو سيمبوري مدافع البنك الأهلي للإنذار الثاني في الدقيقة 91.

النتيجة تركت فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.

فيما تقدم البنك الأهلي مؤقتا إلى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من 22 مباراة، بفارق الأهداف عن بلدية المحلة الذي لعب 20 مباراة فقط.

صراع الهبوط مستمر حيث يتذيله الداخلية بـ 11 نقطة من 21 مباراة، ويعلوه المقاولون بـ 15 نقطة من 20 مباراة.

بينما ارتقى فاركو للمركز السادس عشر أول مراكز الهبوط بالفوز على الجونة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من 20 مباراة.

الدوري المصري البنك الأهلي مودرن فيوتشر
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