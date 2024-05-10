مصارعة - في الفرصة الأخيرة.. كيشو يتأهل لأولمبياد باريس 2024

الجمعة، 10 مايو 2024 - 22:42

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

حصد المصارع محمد إبراهيم "كيشو" بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من التصفيات العالمية المؤهلة في وزن 67 كيلوجرام، والتي أقيمت في تركيا.

وفاز كيشو في أولمبياد طوكيو 2020 بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية من قبل بوزن 67 كيلوجرام.

وخسر كيشو في دور الـ 16 من الروماني فالنتين بيتيك 4-1، وتحول لمرحلة الترضية.

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وفاز كيشو على السويسري أندرياس فياتيش 9-0 ثم على الألماني إيتيان كينسينجر 8-0.

ثم فاز على الكازاخي دين محمد كوشكار بنتيجة 8-0 في الملحق المؤهل للأولمبياد.

وكانت البطولة هي المحطة الأخيرة لكيشو من أجل خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وفي السيدات خسرت سمر حمزة فرصة التأهل بتوديعها مبكرا من دور الـ 16 بالخسارة من المنغولية إنكه أمار بنتيجة 6-1.

كتبت سمر حمزة عبر حسابها على "فيسبوك" بعد الخسارة أنها "شاركت وهي مصابة بقطع كامل في الغضروف، وتحاملت دون إجراء جراحة".

يذكر أن مصر حققت 8 ميداليات في الأولمبياد من قبل في لعبة المصارعة بواقع 2 ذهبية و3 فضية و3 برونزية أخرها لكيشو.

مصارعة كيشو سمر حمزة
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