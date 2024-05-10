فاركو ينهي سلسلته السلبية بفوز على الجونة في إثارة الدقائق الأخيرة للشوط الأول

أنهى فاركو سلسلة نتائجه السلبية بفوز خارج الأرض على الجونة بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة.

تقدم الجونة بهدف مازن ياسر، فيما سجل شكري نجيب ومحمد فخري هدفي فاركو.

وعاد فاركو للانتصارات في الدوري بعد 6 مباريات دون فوز (3 تعادل و3 هزيمة)، فيما خسر الجونة للمرة الخامسة على ملعبه هذا الموسم.

وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز العاشر من 21 مباراة.

فيما خسر ارتقى فاركو مركزا وأصبح في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.

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التشكيل

بدأ نور السيد أساسيا في وسط الجونة كأكبر لاعب في الدوري يشارك بالمسابقة حتى الآن الموسم الحالي بعد محمد نجيب.

في المقابل بدأ فاركو اللقاء بثلاثي هجومي مكون من شكري نجيب وأحمد شريف وعمرو جمال.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة ودون فرص محققة بين الفريقين في دقائقها الأولى.

وخرج أحمد عوض وشارك رامي صبري بدلا منه بسبب الإصابة في الدقيقة 21 بأولى تغييرات اللقاء.

وفي الدقيقة 40 أرسل نور السيد بينية طولية متقنة تسلمها مازن ياسر وسدد كرة رائعة على يمين محمد سعيد.

الهدف أشعل المباراة وحولها تماما.

جوووول⚽⚽.. وتسلم شمالك يا مازن والجونة يفتتح التسجيل في شباك فاركو بهدف ولا أروع من مازن ياسر لتصبح النتيجة 1-0 للجونة🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/bfwCqtz0lp — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 10, 2024

فأدرك فاركو التعادل سريعا من ركلة جزاء تحصّل عليها محمد فخري وأودعها شكري نجيب في الشباك في الدقيقة 44.

جوووول⚽⚽.. وفاركو يعود بأقل من دقيقة من تقدم فاركو ويسجل شكري نجيب هدف التعادل من ضربة جزاء تسكن شباك الجونة لتصبح النتيجة 1-1🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/krVtFWf0yo — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 10, 2024

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل فخري هدفا بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

جوووول⚽⚽.. محمد فخري بيرد على الكل وبيطلق صاروخية قوية تسكن شباك الجونة ويعطي التقدم لفاركو بهدف رائع لتصبح النتيجة 2-1 لفاركو🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/qytLVUtGhv — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 10, 2024

وكادت النتيجة أن ترتفع لـ 3-1 بحصول أحمد شريف على ركلة جزاء لكن شكري نجيب أهدرها بتصويبة علت العارضة في الدقيقة 45+8 لينتهي الشوط الأول بطريقة مثيرة للغاية.

"بتعمل ايه يا شكري يا نجيب"😱.. ومن ضربة جزاء أخرى تم إحتسابها لفاركو لكن بيحطها شكري في المدرجات ويحرم فريقه من تعزيز الفارق على الجونة وتبقى النتيجة 2-1 لفاركو🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/lj4hmcXNZO — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 10, 2024

في الشوط الثاني تألق صبحي سليمان ومنع شكري نجيب من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 51.

حاول لاعبو الجونة إدرك التعادل لكن المحاولات لم ترتق للخطورة المناسبة للتسجيل.

وفي الدقيقة 86 أهدر شكري نجيب انفرادا جديدا بعد تأخر في التسديد أمام الحارس.

ومرت تسديدة عمرو ناصر لاعب فاركو في الدقيقة 86 بجوار القائم الأيمن للجونة، لتنتهي المباراة بفوز فاركو أمام الجونة.