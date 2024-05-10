فاركو ينهي سلسلته السلبية بفوز على الجونة في إثارة الدقائق الأخيرة للشوط الأول

الجمعة، 10 مايو 2024 - 21:33

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

أنهى فاركو سلسلة نتائجه السلبية بفوز خارج الأرض على الجونة بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة.

تقدم الجونة بهدف مازن ياسر، فيما سجل شكري نجيب ومحمد فخري هدفي فاركو.

وعاد فاركو للانتصارات في الدوري بعد 6 مباريات دون فوز (3 تعادل و3 هزيمة)، فيما خسر الجونة للمرة الخامسة على ملعبه هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
التشكيل - أكبر لاعب في الدوري يقود وسط الجونة.. وثلاثي بهجوم فاركو الإسماعيلي يستعيد الانتصارات بثنائية تُعقد موقف فاركو خبر في الجول - حمرون يستقر على عدم التجديد مع فاركو.. والعروض المقدمة فاركو يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز العاشر من 21 مباراة.

فيما خسر ارتقى فاركو مركزا وأصبح في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.

التشكيل

بدأ نور السيد أساسيا في وسط الجونة كأكبر لاعب في الدوري يشارك بالمسابقة حتى الآن الموسم الحالي بعد محمد نجيب.

في المقابل بدأ فاركو اللقاء بثلاثي هجومي مكون من شكري نجيب وأحمد شريف وعمرو جمال.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة ودون فرص محققة بين الفريقين في دقائقها الأولى.

وخرج أحمد عوض وشارك رامي صبري بدلا منه بسبب الإصابة في الدقيقة 21 بأولى تغييرات اللقاء.

وفي الدقيقة 40 أرسل نور السيد بينية طولية متقنة تسلمها مازن ياسر وسدد كرة رائعة على يمين محمد سعيد.

الهدف أشعل المباراة وحولها تماما.

فأدرك فاركو التعادل سريعا من ركلة جزاء تحصّل عليها محمد فخري وأودعها شكري نجيب في الشباك في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل فخري هدفا بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وكادت النتيجة أن ترتفع لـ 3-1 بحصول أحمد شريف على ركلة جزاء لكن شكري نجيب أهدرها بتصويبة علت العارضة في الدقيقة 45+8 لينتهي الشوط الأول بطريقة مثيرة للغاية.

في الشوط الثاني تألق صبحي سليمان ومنع شكري نجيب من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 51.

حاول لاعبو الجونة إدرك التعادل لكن المحاولات لم ترتق للخطورة المناسبة للتسجيل.

وفي الدقيقة 86 أهدر شكري نجيب انفرادا جديدا بعد تأخر في التسديد أمام الحارس.

ومرت تسديدة عمرو ناصر لاعب فاركو في الدقيقة 86 بجوار القائم الأيمن للجونة، لتنتهي المباراة بفوز فاركو أمام الجونة.

الدوري المصري فاركو الجونة
نرشح لكم
أوباما: ثأر بركان؟ يحق لهم تحفيز أنفسهم بأي طريقة الجزيري: لدينا الخبرة لخوض نهائي الكونفدرالية.. والغيابات لن تؤثر على الفريقين تعادل مبكر.. مودرن فيوتشر بلا فوز والبنك الأهلي يكسر سلسلته بنتيجة "أقل سلبية" قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة سموحة يطالب رابطة الأندية بإبعاد ناجي والحنفي عن مباريات الفريق لنهاية الموسم مران الأهلي - عبد القادر يواصل التأهيل قبل لقاء بلدية المحلة قائمة بيراميدز - رمضان ومروان على رأس 22 لاعبا لمواجهة المصري خبر في الجول - الزمالك يحصل على حكم ضد حمدي النقاز
أخر الأخبار
شريف: كنا الطرف الأفضل وخسرنا بطريقة غريبة 55 دقيقة | سعودي في الجول
إنتر 4600.. البطل يقسو على فروسينوني بخماسية ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - تأهل 25 لاعبا إلى الدور الثاني لـ بطولة العالم رجال وسيدات ساعة | رياضات أخرى
جاياردو بعد الخماسية: اللاعبون المتاحون أقل من المصابين في اتحاد جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
أوباما: ثأر بركان؟ يحق لهم تحفيز أنفسهم بأي طريقة 2 ساعة | الدوري المصري
الجزيري: لدينا الخبرة لخوض نهائي الكونفدرالية.. والغيابات لن تؤثر على الفريقين 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد حمدي: نريد تحقيق هدف الزمالك بحصد لقب الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 4 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب