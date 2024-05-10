انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري
الجمعة، 10 مايو 2024 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في ثالث مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.
وتقام منافسات نصف نهائي دوري السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.
ويتقدم الأهلي بعد جولتين من سلسلة نصف النهائي لتصبح النتيجة 2-0، ويحتاج الأحمر للفوز في مباراة واحدة لبلوغ النهائي.
بينما إذا فاز الزمالك تمتد السلسلة للمباراة الرابعة يوم الأحد.
وفاز الأهلي بالمباراة الأولى بنتيجة 79-60، ثم فاز في اللقاء الثاني بنتيجة 76-71.
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83-80 للأهلي
رمية حرة ضائعة
82-80 للأهلي.. 3 ثوانٍ على النهاية
80-78 للأهلي
78-78
78-76.. الأهلي يتقدم
76-75
73-70 للزمالك بثلاثية
70-70.. تعادل جديد
70-68 للزمالك
68-68.. التعادل
68-64
66-64
66-61 للاهلي
نهاية الربع الثالث: الزمالك 59-61 الأهلي
الأهلي يقلب النتايجة
56-54 للزمالك
نهاية الربع الثاني: الزمالك 49-38 الأهلي
40-25.. فارق 15 نقطة للزمالك
37-25 للأبيض
34-24 للزمالك
26-24 الزمالك يقلب النتيجة
24-24.. التعادل
نهاية الربع الأول: الزمالك 21-24 الأهلي
20-17 للأهلي
9-6
7-6 للأهلي
بداية المباراة