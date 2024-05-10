انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري

الجمعة، 10 مايو 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

مصطفى كيجو - أحمد إسماعيل - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في ثالث مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

وتقام منافسات نصف نهائي دوري السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

ويتقدم الأهلي بعد جولتين من سلسلة نصف النهائي لتصبح النتيجة 2-0، ويحتاج الأحمر للفوز في مباراة واحدة لبلوغ النهائي.

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بينما إذا فاز الزمالك تمتد السلسلة للمباراة الرابعة يوم الأحد.

وفاز الأهلي بالمباراة الأولى بنتيجة 79-60، ثم فاز في اللقاء الثاني بنتيجة 76-71.

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83-80 للأهلي

رمية حرة ضائعة

82-80 للأهلي.. 3 ثوانٍ على النهاية

80-78 للأهلي

78-78

78-76.. الأهلي يتقدم

76-75

73-70 للزمالك بثلاثية

70-70.. تعادل جديد

70-68 للزمالك

68-68.. التعادل

68-64

66-64

66-61 للاهلي

نهاية الربع الثالث: الزمالك 59-61 الأهلي

الأهلي يقلب النتايجة

56-54 للزمالك

نهاية الربع الثاني: الزمالك 49-38 الأهلي

40-25.. فارق 15 نقطة للزمالك

37-25 للأبيض

34-24 للزمالك

26-24 الزمالك يقلب النتيجة

24-24.. التعادل

نهاية الربع الأول: الزمالك 21-24 الأهلي

20-17 للأهلي

9-6

7-6 للأهلي

بداية المباراة

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