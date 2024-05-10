قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة

الجمعة، 10 مايو 2024 - 20:31

كتب : أحمد الخولي

احتفال رضا سليم هدف الأهلي ضد الاتحاد

عاد ياسر إبراهيم لقائمة الأهلي، فيما يغيب محمد عبد المنعم ووسام أبو علي في مواجهة بلدية المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا غدا السبت على بلدية المحلة في الدوري المصري قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

وغاب ياسر بسبب الإصابة في العضلة الخلفية الفترة الماضية والتي تعرض خلالها لقاء ميدياما بمجموعات دوري أبطال إفريقيا في فبراير الماضي.

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وفضّل مارسيل كولر المدير الفني استبعاد وسام أبو علي عن مواجهة الغد لإراحته قبل النهائي القاري.

ويغيب أحمد نبيل "كوكا" بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال لقاء الاتحاد السكندري الأخير، بينما يغيب محمد عبد المنعم بسبب تراكم البطاقات الصفراء لحصوله على 3 بطاقات.

ويتواصل غياب كل من محمد الشناوي وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا

وجاءت غيابات الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: وسام أبو علي

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 14 مباراة.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

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