سموحة يطالب رابطة الأندية بإبعاد ناجي والحنفي عن مباريات الفريق لنهاية الموسم

الجمعة، 10 مايو 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

سموحة - بيان رسمي

أرسل نادي سموحة خطابا رسميا إلى رابطة الأندية يطلب فيه إبعاد الحكمين محمود ناجي ومحمد الحنفي عن إدارة مباريات الفريق المقبلة لنهاية الموسم.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

مرسل لسيادتكم أحداث مباراة نادي سموحة ونادي زد المقامة يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 على استاد الإسكندرية في الأسبوع رقم 22.

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والتي أدارها محمود ناجي كحكم للساحة.

حيث أنه في الدقيقة 14 للمباراة أخطأ حكم المباراة محمود ناجي باحتسابه ضربة جزاء لصالح نادي زد ليس لها أساس من الصحة، حيث أن ركلة الجزاء تحايل فيها لاعب فريق زد وسقط داخل منطقة الجزاء دون أي تلامس من مدافع نادي سموحة.

وكذلك الكرة العرضية التي لعبت واحتسبت منها ركلة الجزاء تخطت خط المرمى وهذا دور الحكم المساعد سيد نافع الذي أخطأ أيضا في تقديره للكرة.

وكل ذلك دون تدخل من حكم تقنية الفيديو محمد الحنفي كما هو معتاد في تلك اللقطات المثيرة للجدل والتي تحتاج إلى مراجعة الفيديو حتى يحصل كل فريق على حقوقه كاملة.

لذا نتقدم لسيادتكم بحفظ حق نادي سموحة من الضرر الموقع عليه حيث أن قرارات الحكم الخاطئة أفسدت مجريات المباراة وأثرت على نتيجتها وعلى أداء لاعبي سموحة بشكل واضح حيث أن جميع خبراء التحكيم أقروا في الاستوديوهات التحليلية للمباراة بأن الحكم محمود ناجي أخطأ باحتسابه ضربة جزاء لفريق زد وهذا ما أظهرته الكاميرات وشاشة التلفزيون.

وهذه ليست المرة الأولى حيث سبق لنا أننا تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الزمالك في الأسبوع الـ 21 بطرد لاعب نادي سموحة حسام حسن وعدم احتساب ركلة جزاء له من حكم اللقاء محمود البنا.

ونظرا لحرصنا على الحفاظ على حق النادي في المباريات القادمة وعدم تكرار الأمر.. رجاء التفضل بالإحاطة بأن نادي سموحة يطلب عدم إسناد أي مباراة هو طرف فيها للحكمين محمود ناجي ومحمد الحنفي كحكم ساحة أو رابع أو فيديو أثناء مباريات الدوري وكأس مصر في هذا الموسم 2023-2024.

مع اتخاذ موقف مع طاقم تحكيم مباراة سموحة وزد لعدم ارتكاب تلك الأخطاء مجددا.

سموحة الدوري المصري
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