مران الأهلي - عبد القادر يواصل التأهيل قبل لقاء بلدية المحلة

يواصل الأهلي استعدادته لمواجهة بلدية المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري.

وخاض الفريق مرانه اليوم الجمعة على ملعب التتش في مقره بالجزيرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءا بدنيا خفيفا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، تنفيذ مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 14 مباراة.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.