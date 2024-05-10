قائمة بيراميدز - رمضان ومروان على رأس 22 لاعبا لمواجهة المصري

الجمعة، 10 مايو 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يحصل على حكم ضد حمدي النقاز سيراميكا يفوز على طلائع الجيش لأول مرة منذ 3 سنوات ويقترب من المربع الذهبي الزمالك يجتمع مع المراقب والمنسق الأمني لنهائي الكونفدرالية مؤتمر كلوب: سأحاول عدم الحصول على إنذار لهذا السبب.. وإيمري من الأفضل في العالم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود عبد العاطي - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 20 مباراة.

الدوري المصري المصري بيراميدز
نرشح لكم
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة سموحة يطالب رابطة الأندية بإبعاد ناجي والحنفي عن مباريات الفريق لنهاية الموسم مران الأهلي - عبد القادر يواصل التأهيل قبل لقاء بلدية المحلة خبر في الجول - الزمالك يحصل على حكم ضد حمدي النقاز انتهت في الدوري المصري - مودرن فيوتشر (1)-(1) البنك الأهلي انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(2) فاركو.. فوز الضيوف التشكيل - أكبر لاعب في الدوري يقود وسط الجونة.. وثلاثي بهجوم فاركو التشكيل - تامر ضد طارق.. عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام ثلاثي البنك
أخر الأخبار
النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 9 دقيقة | ميركاتو
مباشر سلة - الزمالك (8)-(15) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 26 دقيقة | كرة سلة
المحكمة الرياضية ترفض طلب اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة 57 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يطالب رابطة الأندية بإبعاد ناجي والحنفي عن مباريات الفريق لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - عبد القادر يواصل التأهيل قبل لقاء بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - رمضان ومروان على رأس 22 لاعبا لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحصل على حكم ضد حمدي النقاز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية