قائمة بيراميدز - رمضان ومروان على رأس 22 لاعبا لمواجهة المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود عبد العاطي - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 20 مباراة.