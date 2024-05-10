خبر في الجول - الزمالك يحصل على حكم ضد حمدي النقاز

حصل الزمالك على حكم جديد ضد حمدي النقاز لاعبه السابق ولاعب الإسماعيلي الحالي بعد تخلفه عن دفع القسط الأخير من التسوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي كان مقررا له أن يدفع 110 ألف دولار للزمالك في شهر أغسطس 2023 هي قيمة القسط الأخير من التسوية بينه وبين النادي.

وتخلف اللاعب عن الدفع ما استدعى رفع النادي لقضية للمطالبة بحقوقه المالية في شهر سبتمبر الماضي.

حصل الزمالك على حُكم لصالحه بالحصول على 110 ألف دولار قيمة القسط المتأخر بالإضافة لتغريم اللاعب 50 ألف دولار، أي يحق للنادي 160 ألف دولار.

وخلال الأيام الماضية طلب الدولي التونسي الحصول على حيثيات الحكم، وبناءَ على ذلك سيتم تأجيل إيقاف اللاعب لحين صدور حكم جديد خلال الفترة المقبلة.

اللاعب البالغ 31 عاما يرتدي قميص الإسماعيلي وشارك الموسم الجاري في 19 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ماذا حدث؟

النقاز انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، وأعير الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي ثم عاد للزمالك لكن تم فسخ التعاقد.

وصرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عبر الموقع الرسمي للنادي حينها: "تم فسخ عقد حمدي النقاز مع الزمالك بالتراضي".

وأضاف: "اللاعب التونسي سيرد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك خلال فترة تولي اللجنة المؤقتة بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي".

وأتم: "كما سيتنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه من فيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب للموسمين المقبلين والبالغ مليون و900 ألف دولار".

وكان النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للفريق الأبيض وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي.

وكان من المفترض أن يعيد النقاز تلك الأموال للزمالك لكن ذلك لم يحدث، وحصل النادي الأبيض على حكم ضد اللاعب التونسي.