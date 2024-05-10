انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(2) فاركو.. فوز الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد البنك الأهلي في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة في السابعة مساءً.

ويحتل الجونة المركز العاشر في سلم الدوري برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة من 19 مباراة.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: أوووووه شكري نجيب يهدر بغرابة في المدرجات

ق 45+8: ركلة جزاء لفاركو بعد عرقلة صبحي سليمان لأحمد شريف

ق 45+6: جووول محمد فخري يسجل الثاني لفاركو بتسديدة قوية قوية على يمين الحارس

ق 44: جووول التعاااادل سريعا.. شكري نجيب يسجل لفاركو من علامة الجزاء.

ق 40: جوووول مازن ياسر يسجل الهدف الأول للجونة بعد تمريرة طولية من نور السيد انفرد على إثرها وسدد على يمين الحارس.

بداية اللقاء