قائمة البرازيل – خيارات مفاجئة لـ دوريفال في كوبا أمريكا 2024

الجمعة، 10 مايو 2024 - 18:52

كتب : إسلام أحمد

هدف إندريك مع منتخب البرازيل ضد إسبانيا

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمة السامبا النهائية المشاركة في كوبا أمريكا 2024.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات البطولة بين يونيو ويوليو المقبلين، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبا.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت أبرزها غياب كل من كاسيميرو وأنتوني ثنائي مانشستر يونايتد وجابريل جيسوس مهاجم أرسنال وريتشارلسون مهاجم توتنام وجيلسون بريمير مدافع يوفنتتوس.

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ويغيب أيضا نيمار نجم الهلال السعودي بسبب عدم تعافيه من قطع بالرباط الصليبي.

وانضم لأول مرة إيفانلسون مهاجم بورتو البرتغالي، حيث لم يسبق له ارتداء قميص منتخب البرازيل الأول من قبل.

وستكون تلك أول بطولة كبرى لإندريك مع منتخب البرازيل قبل الانتنقال الرسمي لريال مدريد، بعدما سجل ضد إسبانيا وإنجلترا وديا في مارس الماضي.

وهيمن الدوري الإنجليزي على خيارات خط الوسط بالكامل، وإجمالا انضم 9 لاعبين من المسابقة الأقوى في العالم.

وشهدت القائمة تواجد 3 لاعبين محليين هم بينتو حارس أتليتكو باراناينسي وجيليريمي أرانا ظهير أيسر أتليتكو مينيرو وإندريك مهاجم بالميراس.

ولم تشهد القائمة استدعاء أي محترف برازيلي في الدوري السعودي وأبرزهم رينان لودي لاعب الهلال وروجر إيبانز مدافع الأهلي وأليكس تيليس ظهير النصر ومالكوم مهاجم الهلال.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – بينتو (أتليتكو باراناينسي)

الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – دانيلو (يوفنتوس) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – جابريل ماجاليس (أرسنال) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – يان كوتو (جيرونا) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) – ويندل (بورتو).

الوسط: لوكاس باكينا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أندريس بيريرا (فولام) – جواو جوميز (ولفرهامبتون).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – رافينيا (برشلونة) – رودريجو (ريال مدريد) – جابريل مارتينيلي (أرسنال) – سافيو (جيرونا) – إندريك (بالميراس) – إيفانلسون (بورتو).

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ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة مع كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.

وتوج منتخب البرازيل باللقب 9 مرات آخرها 2019، كما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الأرجنتين في 2021.

البرازيل قائمة البرازيل كوبا أمريكا 2024
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