التشكيل - أكبر لاعب في الدوري يقود وسط الجونة.. وثلاثي بهجوم فاركو

الجمعة، 10 مايو 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

الجونة

يقود نور السيد أكبر لاعب في الدوري المصري في الموسم الحالي خط وسط الجونة في مواجهة فاركو في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة في السابعة مساءً.

ويبدأ نور السيد أساسيا ويعد في الوقت الحالي هو أكبر لاعب في الدوري بعمر 40 عاما و3 أشهر.

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ويسبقه فقط في النسخة الحالية محمد نجيب الذي رحل عن الداخلية في سوق الانتقالات الشتوية الماضية بعمر 40 عاما و8 أشهر.

وعاد صبحي سليمان وأحمد حسام لتشكيل الجونة الأساسي بعد الغياب ضد الأهلي في المباراة الأخيرة.

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول - محمد عبد الفتاح

الوسط: رضا صلاح – نور السيد – كريست كيجالي

الهجوم: مازن ياسر - فرانك إيتوجا – أيمن سعد "موكا"

وفي المقابل يقود الثلاثي: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال هجوم فاركو.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمد فخري – محمود جهاد – محمود عماد

الهجوم: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال

ويحتل الجونة المركز العاشر في سلم الدوري برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة من 19 مباراة.

الدوري المصري الجونة في الدوري
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