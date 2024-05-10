التشكيل - تامر ضد طارق.. عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام ثلاثي البنك
الجمعة، 10 مايو 2024 - 18:25
كتب : FilGoal
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط الدفاع: محمود شعبان - علي الفيل - محمود رزق - جوناثان نجويم
خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - علي زعزع - أمورني حساني - محمد فاروق
خط الهجوم: أحمد عاطف
فيما أعلن طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: حسن شاهين
خط الدفاع: محمد بسيوني - أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف - عاصم صلاح
خط الوسط: سيرجي أكا - أحمد النادري
خط الهجوم: أسامة فيصل - محمد هلال - كريم بامبو
ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.
فيما يحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.