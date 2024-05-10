التشكيل - تامر ضد طارق.. عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام ثلاثي البنك

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: محمود شعبان - علي الفيل - محمود رزق - جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - علي زعزع - أمورني حساني - محمد فاروق

خط الهجوم: أحمد عاطف

فيما أعلن طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: محمد بسيوني - أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف - عاصم صلاح

خط الوسط: سيرجي أكا - أحمد النادري

خط الهجوم: أسامة فيصل - محمد هلال - كريم بامبو

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.