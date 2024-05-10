سيراميكا يفوز على طلائع الجيش لأول مرة منذ 3 سنوات ويقترب من المربع الذهبي

الجمعة، 10 مايو 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق سيراميكا كليوباترا ثاني انتصار على التوالي بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري.

حقق سيراميكا كليوباترا ثاني انتصار على التوالي بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري.

سجل ثنائية سيراميكا كل من صديق أوجولا وأحمد ياسر ريان، بينما اكتفى طلائع الجيش بهدف يسري وحيد.

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الفوز رفع رصيد سيراميكا لـ 31 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع الذي يحتله إنبي.

فيما تكبد طلائع الجيش خسارته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع.

ولأول مرة يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على طلائع الجيش منذ 2021، حيث التقيا بعد ذلك في 7 مباريات فاز الطلائع في 2 وتعادلا في 5.

التشكيل

قاد أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا، ومن خلفه صديق أوجولا وأحمد بلحاج وأحمد قندوسي.

فيما بدأ جودوين شيكا ويسرى وحيد وكريم طارق في هجوم طلائع الجيش.

وصف المباراة

تقدم سيراميكا كليوباترا مبكرا في الدقيقة الرابعة بهدف النيجيري صديق أوجولا بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاءعلى يمين محمد شعبان حارس طلائع الجيش بعد تمريرة أحمد رمضان.

ورفع النيجيري رصيده لـ 7 أهداف في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري.

وخرج خالد صبحي وعوضه رجب نبيل في الدقيقة 12 من بداية اللقاء في سيراميكا اضطراريا.

وتصدى محمد بسام في الدقيقة 24 لرأسية عمرو طارق.

وأدرك يسرى وحيد التعادل في الدقيقة 38 من انفراد بعد بينية من جودوين شيكا.

هدف هو الثالث للجناح المُعار الموسم الجاري لطلائع الجيش من الترسانة.

وجاء رد سيراميكا سريعا بهدف أحمد ياسر من متابعة تسديدة أحمد هاني التي ارتدت من الحارس مودعا الكرة في الشباك في الدقيقة 41.

ورفع ريان رصيده لـ 6 أهداف في المركز الرابع بترتيب هدافي سيراميكا بعد بلحاج (8) وأوجولا (7) وقندوسي (6).

في الشوط الثاني تحصل يسري وحيد على ركلة جزاء لكن بعد مطالعة الحكم لتقنية الفيديو ألغاها بسبب إدعائه السقوط في الدقيقة 66.

وهدد محمد حمدي زكي وأحمد عبد الرحمن مرمى بسام لكن الأخير تصدى بثبات.

وأطلق يسري وحيد تصويبة قوية أبعدها بسام بقبضة يده بعيدا عن مرماه في الدقيقة 80.

ومرت رأسية خالد سطوحي بجوار القائم في الدقيقة 87 وظل تقدم سيراميكا مستمرا ليحصد 3 نقاط جديدة في الدوري.

الدوري المصري طلائع الجيش سيراميكا
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