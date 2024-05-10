تين هاج: ماونت تعرض لإصابة جديدة.. وانتكاسة لـ شو قبل مواجهة أرسنال

كشف إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تعرض ميسون ماونت لإصابة جديدة وانتكاسة لـ لوك شو قبل مباراة أرسنال.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ماونت تعرض لإصابة جديدة ولن يكون متاحا".

وأضاف "ولذلك سيخرج ماونت من قائمة الفريق ضد أرسنال، لم يكن محظوظا بالإصابة الجديدة التي تعرض لها".

واختتم "وتعرض لوك شو لانتكاسة أثناء مرحلة الاستشفاء".

وانتقل لاعب الوسط الإنجليزي إلى يونايتد في الصيف الماضي من تشيلسي مقابل 64 مليون يورو.

ويعاني من عدة إصابات، إذ تعرض لإصاباتين قبل الإصابة الحالية وغاب عن 27 مباراة بواقع 147 يوما في الموسم الجاري.

وعلى الجانب الآخر فموقف شو مماثل لماونت، وغاب عن الشياطين الحمر في 30 مباراة خلال الموسم الحالي بواقع 174 يوما.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر أرسنال مؤقتا برصيد 83 نقطة.