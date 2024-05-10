ريال مدريد يكشف لـ في الجول موعد تسلم كأس الدوري الإسباني

كشف خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لنادي ريال مدريد، عن موعد تسلم الفريق كأس الدوري الإسباني.

وقال كاميلو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتسلم فريق ريال مدريد كأس الدوري الإسباني يوم الأحد قبل بدء فعاليات الاحتفال باللقب."

وأكمل: "ستبدأ الاحتفالات صباح الأحد وستكون عند مجلس مدينة مدريد وساحة سيبيليس".

وتوج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، مستفيدا من هدية جيرونا الذي ألحق الخسارة ببرشلونة، في الوقت الذي حقق فيه الملكي الفوز على حساب قادش بنتيجة 3-0، ليتسع الفارق إلى 13 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

ويتبقى لريال مدريد مباريات غرناطة، وألفيس، وفياريال، قبل ختام الموسم بمواجهة ريال بيتيس.

وفاز ريال مدريد بلقب الدوري رقم 36 في تاريخه، والرابع خلال آخر 10 مواسم، واللقب الثاني للفريق تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي.