أثلتيك: كارثة في أياكس حال عدم التأهل لكبرى البطولات القارية

يتواجد أياكس الآن على حافة الهاوية ويتوقف مستقبله على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن أياكس يعتمد على أموال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل من أجل الحفاظ على نجوم الفريق.

وحتى في حال التأهل إلى دوري المؤتمرات فلن يكون كافيا بسبب ضعف العوائد المالية منها.

ويتواجد أياكس حاليا في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، ويعتبر هذا المركز مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي لكن عن طريق خوض تصفيات أولا.

وفقد أياكس آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبالتالي لا يتبقى له إلا الدوري الأوروبي.

وفي حال فقد المركز الخامس فسيلعب تصفيات داخلية تحدد المتأهل إلى بطولة دوري المؤتمر وبالتالي لا يوجد أي حلول لأياكس سوى تأمين المركز الخامس على الأقل.

ويبتعد أياكس عن منافسه نيميخين الذي يتواجد في المركز السادس بفارق نقطتين فقط.

وحسب التقرير في موقع أثلتيك فإن أكثر من مهدد بالرحيل هما جوردان هندرسون نظرا لارتفاع راتبه، والآخر هو ستيفين بيرجوين.

وحسم آيندهوفن بقيادة بيتر بوش بطولة الدوري الهولندي بشكل رسمي بفارق 9 نقاط عن فينورد الذي يقوده آرني سلوت المدير الفني المحتمل لليفربول خلفا ليورجن كلوب.