مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا سيلعب ضد غرناطة.. وهذا موقف تشواميني من نهائي الأبطال

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن تيبو كورتوا سيشارك في مباراة الفريق ضد غرناطة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه غرناطة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "رحيل كروس؟ كنت أعتقد قبل مباراة بايرن ميونيخ أننا إذا خسرنا المباراة كنت ساتحدث عن مستقبل اللاعبين، لكن هذا الأمر تأجل بسبب فوزنا".

وأضاف "لا أريد مناقشة أمر من سيحرس مرمى الفريق الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوجد ما يقرب من شهر للتفكير في ذلك".

وأكمل "لدينا شكوك بشأن مشاركة أوريلين تشواميني في نهائي دوري أبطال أوروبا، سنفعل كل شيء ليلحق بالمباراة، إيدير ميليتاو سيلعب وستحدث مداورة بين ناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجير".

وتابع "تيبو كورتوا سيلعب مباراة غرناطة، كيبا كان جيد للغاية الموسم الحالي ويساعدنا من مقاعد البدلاء، وأندري لونين مستعد دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب تقديم الاحترام لغرناطة، سنستغل المباريات المتبقية للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا، يجب أن نحتفل بعد المباراة".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة وحسم البطولة لصالحه، بينما يأتي غرناطة في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 21 نقطة.