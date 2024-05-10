انتهت الدوري المصري - سيراميكا (2)-(1) طلائع الجيش.. فوز ثاني على التوالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه طلائع الجيش في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 28 نقطة في جدول الترتيب، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز التاسع بنفس الرصيد.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------

انتهت

ق 80: تصويبة قوية يتصدى لها بسام بقبضة يده

ق 67: الحكم يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 64: ركلة جزاااء لطلائع الجيش

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: رأسية خطيرة من حميد ماو بعد عرضية من ركلة حرة لكن تصدى لها محمد بسام بنجاح.

ق 40: جووووول الرد السريع من أحمد ياسر ريان بعد متابعة لتسديدة أحمد هاني.

ق 38: تقنية الفيديو تحسم الأمر بعدم وجود تسلل وبالتالي احتساب الهدف

تم احتساب الهدف تسلل ولكن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو.

ق 37: جوووول يسري وحيد لاعب طلائع الجيش بعد انفراد بحارس المرمى.

ق 4: جووووول صديق أوجولا لاعب سيراميكا بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة أرضية في الزاوية الضيقة من المرمى.

بداية المباراة