الزمالك يجتمع مع المراقب والمنسق الأمني لنهائي الكونفدرالية

الجمعة، 10 مايو 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

اجتماع مسؤولي الزمالك مع منسق نهائي الكونفدرالية

استقبل مسؤولو نادي الزمالك بفندق إقامة بعثة الفريق في المغرب، مع مسؤولي مباراة الفريق أمام نهضة بركان، الليبي علي جيلاني مراقب المباراة، والموريتاني إبراهيم داو المنسق الأمني للقاء.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان في المغرب العاشرة مساء الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 19 مايو.

وحضر الاجتماع من جانب الزمالك حسام المندوه أمين الصندوق، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة.

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وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الخميس، ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على حساب دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، فيما تجاوز نهضة بركان نصف النهائي أمام اتحاد العاصمة الذي رفض خوض مواجهة الإياب في المغرب بعد أزمة عدم إقامة لقاء الذهاب في الجزائر واحتساب المباراة لصالح نهضة بركان 3-0، بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ويغيب عن الزمالك محمود علاء، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وناصر ماهر، وعبد الله السعيد وسيف جعفر، بالإضافة إلى الثنائي محمود حمدي الونش، ومحمد عبد الشافي.

الزمالك الكونفدرالية نهضة بركان
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