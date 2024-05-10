التشكيل - أحمد ريان يقود سيراميكا أمام الطلائع للاقتراب من المربع الذهبي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 22 بالدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 19 مباراة، وهو نفس رصيد النقاط وعدد المباريات لطلائع الجيش ولكن يتقدم سيراميكا بفارق الأهداف.

ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة، والضغط لدخول المربع الذهبي، حيث يحتل إنبي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، والاتحاد خامسا بنفس الرصيد، ويليهما سموحة بـ31 نقطة، ولكن الفرق الثلاثة خاضت 21 مباراة.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - محمد أبو العلا - محمد إبراهيم- إبراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.