بعد 151 يوما.. بوكيتينو يعلن عودة جيمس من الإصابة

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ تشيلسي عودة لاعبه ريس جيمس إلى التدريبات بعد التعافي من الإصابة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي: "جيمس عاد إلى التدريبات مرة أخرى، من المهم أن جيمس يتواجد معنا".

وأضاف "لدي علاقة مذهلة معه وبالطبع هو لاعب رائع، الأمر ليس سهلا عندما تعود من إصابة طويلة الأمد".

وأكمل "الشيء الأكثر أهمية هو أنه يمكن أن يكون متاحا ويكون جزءا من الفريق، ومن المهم إنهاء الموسم بمشاعر جيدة".

وتعرض الظهير الإنجليزي لإصاباتين خلال الموسم الجاري أبعدته عن 38 مباراة بواقع 205 يوما.

ويقود جيمس تشيلسي ويبلغ من العمر الآن 24 عاما.

وتمكن جيمس من لعب 9 مباريات رفقة البلوز خلال الموسم الجاري وصنع هدف واحد فقط.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما ياتي فورست في المركز الـ17 برصيد 29 نقطة.