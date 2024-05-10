وائل رياض يستدعي مهاجم بروكسي للانضمام لمنتخب الشباب

تلقى نادي بروكسي الذي ينشط في دوري المحترفين، خطابا رسميا من اتحاد الكرة بانضمام محمد السيد مهاجم الفريق لمعسكر منتخب الشباب 2005.

ويقود وائل رياض "شيتوس" منتخب الشباب، حيث يستعد لكأس الأمم الإفريقية المقررة العام القادم.

ويعد مهاجم بروكسي محمد السيد مواليد 2006 وأحد خريجي قطاع الناشئين بالنادي.

وسجل محمد السيد آخر أهدافه في مرمى راية بالجولة الثامنة لمجموعة الصعود من دوري المحترفين، كما شارك أساسيا خلال لقاء فريقه أمام غزل المحلة.

ويخوض منتخب الشباب معسكرا مغلقا خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.